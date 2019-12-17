Зозуля та інші гравці Альбасете були обурені діями фанатів Райо, – тренер команди українця

Головний тренер Альбасете Луїс Мігель Раміс прокоментував скандальний епізод, який трапився з українським форвардом команди Романом Зозулею та фанатами Райо Вальєкано.

"Я не виокремлюю особистості й зосереджений на команді. Зозуля постраждав, і гравці Альбасете були обурені такою поведінкою фанатів. Ми намагалися заспокоїти гравців. Була пропозиція продовжити гру, але команду це хвилювало найменше.

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У часи, коли я був футболістом, ми також потрапляли у ворожі сердовища. Я був на матчах Барселона – Реал або Сельта – Депортіво і повірте, поведінка фанатів Райо не має нічого спільного з цим.

Минулого тижня я розмовляв із Зозулею, щоб дізнатися про його настрій. Українець хоче побути зараз із рідними, адже я не хочу, щоб він почував себе некомфортно", – зазначив Раміс в коментарі El Larguero.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений через ганебні вигуки фанатів гостей на адресу Романа Зозулі. У поточному сезоні Сегунди український форвард провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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