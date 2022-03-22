Зозуля та Безус віддали свої футболки на аукціон допомоги захисникам України
Нападник Фуенлабради Роман Зозуля та хавбек Гента Роман Безус продовжують всіляко допомагати солдатам, які боронять нашу Батьківщину.
"Друзі, ми прекрасно знаємо, що ви всі можете допомагати просто так, і вам нічого за це не потрібно. Але у нас є дві футболки. Ці футболки належать патріотам і просто дуже крутим хлопцям: Роман Зозуля та Роман Безус. Обидві футболки є клубними. Хлопці в них грали. Саме для вас вони їх підписали і відклали. Ми створюємо аукціон.
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Правила дуже прості. Стартова ціна за обидві футболки – 1000 грн. Крок у аукціоні – 500 грн. Головне, що потрібно запам‘ятати – ваша ставка дійсна тільки у офіційному пості Народної Армії!
Всі гроші, яки ми отримаємо з аукціону, будуть витрачені на закупівлю дуже крутих штук, які допоможуть хлопцям наблизити перемогу нашої держави! Разом і до кінця! Аукціон триватиме до 28.03.2022 і завершиться о 20:00", – йдеться в публікації Народної Армії у Facebook.
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