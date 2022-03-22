"Друзі, ми прекрасно знаємо, що ви всі можете допомагати просто так, і вам нічого за це не потрібно. Але у нас є дві футболки. Ці футболки належать патріотам і просто дуже крутим хлопцям: Роман Зозуля та Роман Безус. Обидві футболки є клубними. Хлопці в них грали. Саме для вас вони їх підписали і відклали. Ми створюємо аукціон.

Зозуля назвав футболістів, які активно допомагають українській армії

Правила дуже прості. Стартова ціна за обидві футболки – 1000 грн. Крок у аукціоні – 500 грн. Головне, що потрібно запам‘ятати – ваша ставка дійсна тільки у офіційному пості Народної Армії!

Всі гроші, яки ми отримаємо з аукціону, будуть витрачені на закупівлю дуже крутих штук, які допоможуть хлопцям наблизити перемогу нашої держави! Разом і до кінця! Аукціон триватиме до 28.03.2022 і завершиться о 20:00", – йдеться в публікації Народної Армії у Facebook.

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