"Зозуля став провідним гравцем", – генеральний директор Альбасете не пошкодував компліментів українцю

Світ — 21:19 372
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Іспанія перемогла Португалію та стала чемпіоном Європи-2019 U-19
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УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватисяУкраїна — 21:00 3367
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Вест Хем з Ярмоленком переміг Фулхем – посередня гра українця та одна з найнижчих оцінок в командіАнглія — 19:45 2618
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Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко з трофеєм, найгіршим балом і несподіваною відзнакою – Ліверпуль вже чекаєАнглія — 18:13 9322
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VAR дебютує в УПЛ вже у першому турі – систему протестують на матчі Колос – МаріупольУкраїна — 16:08 679