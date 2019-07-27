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"Зозуля став провідним гравцем", – генеральний директор Альбасете не пошкодував компліментів українцю

23:13 237 Читать на русском
"Зозуля став провідним гравцем", – генеральний директор Альбасете не пошкодував компліментів українцю
Роман Зозуля / Ла Ліга

Генеральний директор Альбасете Віктор Варела прокоментував продовження контракту з Романом Зозулею.

"Він є важливим гравцем нашого проекту. Він став провідним футболістом не тільки для своїх партнерів по команді, а й, що важливіше, для уболівальників.

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Щоліта у нас проходять переговори, щоб Роман побачив, що це його дім. Зусилля обох сторін, щоб залишитися разом, варті того", – цитує Варелу офіційний сайт Альбасете.

У минулому сезоні Зозуля забив 11 голів та віддав 2 асисти у Сегунді, а команда у плей-офф за право виходу в Прімеру поступилась Мальорці.

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Теги
Українці за кордоном Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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