Нападник Альбасете виконав найбільший об'єм бігової роботи серед усіх футболістів, які виходили на поле 26 вересня в матчах Сегунди.

У поєдинку 3-го туру Сегунди Фуенлабрада – Альбасете Роман Зозуля набігав 10,2 км. Це найвищий показник серед усіх виконавців, які зіграли в матчах суботи, повідомляє офіційний Twitter Альбасете.

Зозуля відзначився жовтою карткою в черговому слабкому матчі Альбасете – нуль голів за три тури і останнє місце

Втім, це не допомогло Зозулі та його команді здобути бодай очко – Альбасете поступився з рахунком 0:1. Загалом, "механічний сир" відверто провалив старт сезону в Сегунді. Команда Зозулі програла всі 3 матчі з загальним рахунком 0:6 та посідає останнє місце в турнірній таблиці.

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