"Знаєте, що об’єднує юристів, економістів, програмістів, менеджерів в успішних компаніях і безліч крутих людей з інших професій? Хоробрість і відданість своїй країні. Вони не вчилися воювати, але при першій потребі взяли в руки зброю і пішли захищати свою країну.

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Так було у 2014-му, так є і сьогодні. Наші добровольці, наші мужні хлопці й вольові дівчата, ми вами захоплюємося і дякуємо за ваш щоденний подвиг! Саме ви відродили нашу армію 8 років тому. А сьогодні так красиво і впевнено знищуєте безмозглих рашистських орків. Ви ставите на коліна так звану "2 армію світу" і показуєте всім, як Україна розправляє крила.

З вашим днем, добровольці! Головне – живіть! І будьте певні, що ми з вами до кінця і пакуємо вже нові подаруночки. Слава Україні! Героям слава", – написав Роман у Facebook.

Зауважимо, відзначення Дня українського добровольця саме 14 березня є не випадковим. Цього дня 2014 року з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях вирушили перші добровольці, які надалі вирушили в зону АТО.

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