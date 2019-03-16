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Зозуля разом із Альбасете екзаменує Естремадуру – пряма трансляція поєдинку

16:55 533 Читать на русском
Зозуля разом із Альбасете екзаменує Естремадуру – пряма трансляція поєдинку
Роман Зозуля / фото із соцмереж

В матчі 30-го туру іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі приймає Естремадуру. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Українець потрапив до стартового складу господарів на матч проти одного з аутсайдерів першості.

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Альбасете продовжує боротьбу за вихід до Прімери за підсумками сезону. Наразі команда Зозулі йде четвертою у турнірній таблиці й претендує на плей-офф. Однак, перемога в звітному матчі може повернути "Механічний сир" до боротьби за пряму путівку в Ла Лігу. Роман Зозуля у нинішньому сезоні вже провів 24 матчі в Сегунді, в яких забив 7 м'ячів.

Альбасете – Естремадура: пряма відеотрансляція:

Теги
Відеоновини Іспанія Українці за кордоном Сегунда Роман Зозуля Роман Зозуля Естремадура Естремадура Альбасете Альбасете
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