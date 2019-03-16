Зозуля разом із Альбасете екзаменує Естремадуру – пряма трансляція поєдинку

Україна — 17:11 445
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Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
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Реал – Сельта: Зідан перекроїв склад у першому матчі після повернення – пряма трансляціяІспанія — 17:05 2092
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Олександрія на виїзді розгромила ЧорноморецьУкраїна — 15:46 1577
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Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 1743
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Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і ШахтарюЛіга чемпіонів — 15 бер 10186