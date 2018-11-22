Зозуля пропустив тренування Альбасете через травму

Український нападник Альбасете Роман Зозуля зазнав пошкодження.

Роман Зозуля не брав участі в ранковому тренуванні Альбасете в рамках підготовки до виїзного матчу проти Ельче, повідомляє видання 5maseldescuento.

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Український форвард пошкодив спину. Про важкість травми і період відновлення не повідомляється.

Нагадаємо, в поточному сезоні Сегунди Зозуля провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами і одним асистом.

Поєдинок 14-го туру Ла Ліги 2 Ельче – Альбасете відбудеться 25 листопада, початок о 19:00.

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