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Зозуля пропустить матч з головною сенсацією Іспанії

18:11 898 Читать на русском
Зозуля пропустить матч з головною сенсацією Іспанії
Зозуля отримав дискваліфікацію

Нападник Альбасете Роман Зозуля дискваліфікований на 28-й тур Сегунди.

Український форвард отримав п'яте попередження у матчі проти Понферрадіни та буде змушений пропустити один поєдинок першості.

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Наступним суперником Альбесете стане головна сенсація Кубка Іспанії Мірандес, який створив маленьке диво, пробившись до півфіналу.

У турнірній таблиці Сегунди Мірандес перебуває на 10-й сходинці (36 очок). Від зони плей-офф клуб з Міранда-де-Ебро відділяє лише 4 пункти. Натомість Альбасете після нічиєї з Понферрадіною залишився у зоні вильоту – 19 місце та 29 залікових балів.

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Українці за кордоном Мірандес Мірандес
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