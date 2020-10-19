Наставник Альбасете Лопес Гарай розповів, що Роман Зозуля не повинен був бити пенальті у матчі проти Сабаделя.

"Зозуля не був у списку виконавців пенальті, але він мав впевненість у свої силах. Я дуже радий за нього, хоча і не призначав для пробиття одинадцятиметрового.

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Наступного разу йому треба добре переглянути список пенальтистів, бо на матч проти Сабаделя (3:0) його імені там не було. Зрештою, це все лише жарти, ми виграли", – наводить слова Гарая Еl digital de Аlbacete.

Зауважимо, що витівка українця завершилася вдало, і пенальті він реалізував. Альбасете здобув першу перемогу після призначення Гарая, який замінив на тренерському містку Лукаса Алькараса.

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