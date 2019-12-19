Зозуля пояснив резонансні фотографії: Я зробив це для того, щоб підтримати нашу армію, наших героїв

Нападник Альбасете Роман Зозуля прокоментував деякі свої світлини у соцмережах, які викликали резонанс в іспанських ЗМІ.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі, які назвали українця нацистом. Доля матчу буде вирішена пізніше.

Сьогодні, 19 грудня, Роман Зозуля провів прес-конференцію, в ході якої прокоментував як безпосередньо цей інцидент, так і деякі інші події навколо своєї персони.

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"Фото із зображенням Бандери було зроблено моїми знайомими. Я опублікував його у Facebook, кажучи, що ми схожі. 10 років тому Президент України назвав його героєм. Наголошую, я зробив це лише тому, що у мене є схожі залисини і цим я схожий на нього", – розповів Зозуля на прес-конференції.

"На іншому фото я зображений зі зброєю. Я зробив це для того, щоб підтримати нашу армію, наших героїв. Два роки тому ми зробили фото на базі Альбасете з військовими, і це з'явилося в ЗМІ.

Що стосується фото у футболці з цифрою "18", то це був баскетбольний турнір, у якому брали участь 6 команд. Було чимало представників преси, ми грали близько 3-х годин, а різниця в рахунку була дуже великою. Саме тому я зробив цю світлину, а коли приїхав в Іспанію, то мені сказали, що ці цифри мають значення (цими числами намагаються зашифрувати пов'язану з нацистською ідеологією абревіатуру. 18 відповідає "AH" – прим. "Футбол 24").

Скандал з Райо пояснив мені це, але я все ще не розумію цього. Люди не знають, що ці цифри означають. 95% людей не знають цього", – цитує українського нападника AS.

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