Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів про свої цілі у складі іспанського клубу, з яким він цього літа підписав новий контракт.

"Найголовніше для мене – це не голи. Я командний гравець і борюся за всіх. Якби я був егоїстом, то міг би попросити бити всі пенальті заради більшої кількості голів. Головне – ми виграємо, неважливо, хто саме забиває.

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Найбільша моя ціль – віддячити Альбасете за теплий прийом, який він надав мені та моїй родині. Я міг би грати в Прімері з іншим клубом, але командна мета важливіша за мою особисту", – цитує Зозулю офіційний сайт Альбасете.

Нагадаємо, минулого сезону команда українського форварда була близька до підвищення в еліту, однак у півфіналі плей-офф поступилася Мальорці.

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