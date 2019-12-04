toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери

18:50 1129 Читать на русском
Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери
Роман Зозуля / Фото прес-служби Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів про свої цілі у складі іспанського клубу, з яким він цього літа підписав новий контракт.

"Найголовніше для мене – це не голи. Я командний гравець і борюся за всіх. Якби я був егоїстом, то міг би попросити бити всі пенальті заради більшої кількості голів. Головне – ми виграємо, неважливо, хто саме забиває.

Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини, однак не врятував Бурсаспор від поразки

Найбільша моя ціль – віддячити Альбасете за теплий прийом, який він надав мені та моїй родині. Я міг би грати в Прімері з іншим клубом, але командна мета важливіша за мою особисту", – цитує Зозулю офіційний сайт Альбасете.

Нагадаємо, минулого сезону команда українського форварда була близька до підвищення в еліту, однак у півфіналі плей-офф поступилася Мальорці.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років

blog_ava
"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу
16:15
7417
Теги
Головне Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук