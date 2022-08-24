"Ще ніколи в сучасній історії України ми не цінували свою незалежність так, як останні 8 років. Ніколи так згуртовано і сміливо за неї не боролися, як останні 6 місяців. Усі разом.

АПЛ та її клуби привітали Україну з Днем Незалежності: "Ми продовжуємо стояти разом із вами"

Кожен на своєму фронті. Попри біль, сльози, кров і піт ми всі стоїмо до перемоги.Слава Україні! Героям Слава! З Днем Незалежності!" – написав Зозуля у своєму Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 31-у річницю Незалежності. Нашу державу вже привітала англійська Прем'єр-ліга разом з кількома англійськими клубами, зокрема Арсенал та Евертон, у складі яких грають Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал