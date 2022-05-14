Сегунда, 40-й тур

Луго – Фуенлабрада – 1:3

Голи: Сене, 39 – Леон, 5 (пен.), Канте, 59, Зозуля, 90

Роман Зозуля знову розпочинав поєдинок у запасі і з'явився на футбольному полі аж на 81-й хвилині за рахунку 2:1 на користь його команди.

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Та українському форварду вистачило кількох хвилин, аби забити третій м'яч у зустрічі, який також став для нього третім у сезоні. Востаннє Роман забивав ще 4 грудня минулого року у ворота Альмерії. Фінальний свисток зафіксував перемогу Фуенлабради над Луго, за який 70 хвилин відіграв Орест Лебеденко.

Окрім трьох голів у 36 матчах, Зозуля ще тричі віддав результативні передачі на партнерів. Його контракт розрахований до наступного літа. "Фуенла" ж сезон 2022/23 проведе у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

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