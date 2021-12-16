Клуб швидко знайшов заміну Хосе Луїсу Ольтрі, який був відправлений у відставку. Контракт із Серхіо Пеллісером розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік, інформує офіційний сайт Фуенлабради.

Зозуля залишився без тренера – Фуенлабрада звільнила рекордсмена після перемоги в матчі Кубка Іспанії

Новий тренер покликаний вивести команду Романа Зозулі з кризи. Фуенлабрада не виграє в 11-ти матчах чемпіонату поспіль та посідає 19 місце Сегунди, перебуваючи в зоні вильоту. Дебютний матч з новим наставником команда зіграє 19 грудня проти Ов'єдо.

Найвідомішим клубом, в якому працював 48-річний Пеллісер, є Малага. Він очолював "анчоусів" з січня 2020-го по червень 2021-го.