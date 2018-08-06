Зозуля отримав 10-й номер в Альбасете

Український форвард Роман Зозуля виступатиме в Альбасете під номером "10".

Альбасете на своєму офіційному сайті повідомив, що українець Роман Зозуля в сезоні 2018/2019 виступатиме під номером "10".

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Нападник приєднався до іспанського клубу влітку минулого року. У 30 матчах він забив 9 голів, а клуб за підсумками сезону 2017/2018 посів 17 сходинку в турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Нагадаємо, нещодавно Зозуля продовжив контракт з клубом до 2019 року.