Зозуля опинився у топ-3 гравців Альбасете за кількістю зіграних хвилин

Форвард Альбасете Роман Зозуля став одним з лідерів іспанського клубу за кількістю проведених хвилин на полі.

Зозуля відіграв у складі Альбасете 3168 хвилин у поточному сезоні та поступився за цим показником лише Альваро Арройо (3439 хвилин) та Томеу Надалю (3330 хвилин), повідомляє твіттер-аккаунт Alba noticias.

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За цей час українець відзначився лише 4 голами та змарнував аж 6 супернагод. Окрім цього, Роман ще двічі асистував своїм партнерам.

До слова, Альбасете посів 17 місце в Сегунді та уникнув вильоту, набравши 52 очки за минулий сезон.

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