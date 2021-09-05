Роман Зозуля допоміг Фуенлабраді врятуватись від поразки у матчі з командою Ореста Лебеденка. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 4-й тур

Фуенлабрада – Луго – 1:1

Голи: Леон, 39 – Сене, 27

Лунін потрапив до заявки Реала на груповий етап Ліги чемпіонів 2021/22

В середині першого тайму гості зуміли відкрити рахунок у матчі після прострілу у штрафний майданчик майже з лінії воріт. Однак вже за 12 хвилин мадридці відновили статус-кво – гольовим пасом відзначився український форвард Фуенлабради Роман Зозуля.

Наш легіонер відправив екс-півзахисника Реала Педро Леона у прорив правим флангом, той увірвався у штрафний майданчик і з гострого куда прошив голкіпера суперника. Ця результативна дія стала першою для українця в новому клубі. Вже у доданий час господарі могли видряпати перемогу, однак Абубакару Канте не зумів забити з пенальті.

До слова, Зозуля провів на полі 73 хвилини і був замінений на Франко Сольдано. Цікаво, що у складі Луго з перших хвилин вийшов ще один українець – Орест Лебеденко, який записав собі в пасив жовту картку і на 76-й хвилині також покинув поле.

Після 4-х турів Фуенлабрада з 5 очками йде на дев'ятій сходинці турнірної таблиці, Луго з 3 пунктами – шістнадцятий.

"Тато обожнює Динамо": українець грає в клубі Роналдо, викликався у збірну та отримав подарунок від Зозулі