Слабкі бомбардирські успіхи українського легіонера Романа Зозулі зовсім не допомагають Альбасете вибратися з ями. Принаймні так вважають іспанські акули пера.

Український форвард Роман Зозуля вже четвертий сезон намагається допомогти Альбасете вийти в Ла Лігу. Однак, результативність нашого легіонера в останні два сезони залишає бажати кращого. Нинішнє становище "механічного сиру" у турнірній таблиці іспанська преса пов'язує, у тому числі, й з показниками Романа.

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У перший рік перебування в Альбасете Зозуля у 30-ти матчах зумів забити 9 голів. Наступного сезону він у 37-ми поєдинках відзначився у воротах суперника 11 разів. Натомість минулого року українець спромігся лише на чотири результативні постріли у 38 іграх. Поточний сезон для нападника став справжнім кошмаром – два голи і один асист у 32 матчах (за 2086 хвилин проведених на полі).

До слова, після 35-ти турів Альбасете у турнірній таблиці Сегунди йде останнім, маючи у своєму активі 32 очки. Від рятівної, 18-ї сходинки, команду українця відділяє 6 пунктів.

Нагадаємо, контракт Зозулі з іспанцями чинний до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює 31-річного гравця у 400 тисяч євро.

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