Зозуля не врятував Альбасете від поразки Еспаньйолу – слабкий вихід із лави запасних
Український форвард Роман Зозуля невдало розпочав сезон в Іспанії. Його команда програла в першому турі Сегунди.
Іспанія. Сегунда, 1 тур
Еспаньйол – Альбасете – 3:0
Голи: Мелендо, 14, У Лей, 25, Ембарба, 90+1
Роман Зозуля на фоні переговорів з Альбасете щодо нового контракту залишився у запасі на матч першого туру. Команда українця ще в першому таймі пропустила від Еспаньйола два голи. Героєм зустрічі став У Лей – китаєць відзначився голом і асистом.
''Динамо? Нічого серйозного'': Зозуля може залишитися в Альбасете на гірших умовах
Зозуля з'явився на полі відразу по перерві, але врятувати Альбасете не зумів. Він лише 8 разів зустрівся з м'ячем, і лише одна з 5 передач Романа виявилася точною. Українець жодного разу не вдарив по воротах, двічі сфолив і виграв катастрофічні 22% єдиноборств.
Оцінка для Зозулі від статистичного порталу SofaScore – 6.4 (одна з найгірших у матчі).