Український форвард Роман Зозуля невдало розпочав сезон в Іспанії. Його команда програла в першому турі Сегунди.

Іспанія. Сегунда, 1 тур

Еспаньйол – Альбасете – 3:0

Голи: Мелендо, 14, У Лей, 25, Ембарба, 90+1

Роман Зозуля на фоні переговорів з Альбасете щодо нового контракту залишився у запасі на матч першого туру. Команда українця ще в першому таймі пропустила від Еспаньйола два голи. Героєм зустрічі став У Лей – китаєць відзначився голом і асистом.

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Зозуля з'явився на полі відразу по перерві, але врятувати Альбасете не зумів. Він лише 8 разів зустрівся з м'ячем, і лише одна з 5 передач Романа виявилася точною. Українець жодного разу не вдарив по воротах, двічі сфолив і виграв катастрофічні 22% єдиноборств.

Оцінка для Зозулі від статистичного порталу SofaScore – 6.4 (одна з найгірших у матчі).