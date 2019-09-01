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Зозуля не врятував Альбасете від поразки, Алькоркон з Мякушком розбив Луго Лебеденка

22:17 265 Читать на русском
Зозуля не врятував Альбасете від поразки, Алькоркон з Мякушком розбив Луго Лебеденка
Луго – Алькоркон / Фото ФК Луго

Відбулись матчі третього туру Сегунди за участі українських легіонерів.

Сегунда, 3-й тур

Спортінг Хіхон – Альбасете – 2:0

Голи: Діас, 56, Гарсія, 75

Луго – Алькоркон – 2:4

Голи: Еррера, 45, 58 – Боатенг, 10, Ромера, 32, Стоїчков, 49 (пен.), Сандаса, 85

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Альбасете не зміг на виїзді щось протиставити Спортінг Хіхону. Господарі двома голами забезпечили собі перемогу в поєдинку. Український форвард гостей Роман Зозуля провів на полі весь поєдинок, але "відзначився" лише жовтою карткою. Після трьох турів Альбасете перебуває на 17-й сходинці, маючи в активі 3 очки, Спортінг Хіхон – 8-й (5 очок).

Луго та Алькоркон потішили вболівальників зливою голів, в якій більш влучними були саме гості. У стартовому складі Луго на поле вийшов екс-карпатівець Орест Лебеденко та був замінений на 85-й хвилині. Ще один колишній гравець львівського клубу Сергій Мякушко захищав кольори Алькоркона і також був замінений на 62-й хвилині зустрічі. Перемога підняла гостей на 5-те місце турнірної таблиці (6 очок), Луго опустився на 20-ту сходинку (2 очки).

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