Схоже, Роману Зозулі треба шукати інший клуб для продовження кар'єри. В Алькорконі, який грає в Сегунді, йому не раді.

Перехід 31-річного українського форварда, який залишається в статусі вільного агента, в іспанський Алькоркон остаточно зірвався, інформує Marca.

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Напередодні ЗМІ рапортували, що Зозуля дуже близький до трансферу, а перемовини між сторонами були на завершальній стадії. Щоправда, після оприлюднення цієї інформації фанати клубу виступили з радикальними заявами проти трансферу, звинувативши українця в надмірному патріотизмі та фашизмі через його політичні погляди. Саме це змусило "гончарів" відмовитись від підписання Романа.

Зауважимо, останнім клубом Романа Зозулі був Альбасете, який вилетів із Сегунди – другого за силою іспанського дивізіону. Загалом форвард відіграв за команду 142 поєдинки, записавши до свого активу 26 голів та 11 асистів.

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