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"Зозуля не перебував у належному стані, щоб продовжувати гру": арбітр Райо – Альбасете про своє безпрецедентне рішення

14:55 657 Читать на русском
"Зозуля не перебував у належному стані, щоб продовжувати гру": арбітр Райо – Альбасете про своє безпрецедентне рішення
Образливий банер на адресу Зозулі

Головний рефері матчу Райо Вальєкано – Альбасете Лопес Тока пояснив своє рішення зупинити зустріч після образливих вигуків фанатів на адресу Романа Зозулі.

У суддівському акті було зазначено, що у перерві матчу Лопес Тока поспілкувався з гравцями обох команд, а також з представником служби безпеки, який не міг гарантувати порядок на арені Вальєкас.

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"Ні Зозуля, ні його партнери не перебували у належних кондиціях, щоб продовжувати гру. Гостьова команда повідомила нам, що емоційний стан гравців не дозволяє повернутись на поле", – зазначив рефері, який згадує про банер "не дай нацисту одягнути футболку з смужкою" та різноманітні образливі скандування на адресу українця.

Видання Marca додає, що вперше в історії іспанського футболу матч було перервано через схожу поведінку уболівальників.

Нагадаємо, Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати матч. Зозуля вже отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка.

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Теги
Іспанія Альбасете Альбасете Райо Вальєкано Райо Вальєкано Зозуля скандал Райо Вальєкано Роман Зозуля Роман Зозуля
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