У матчі 22-го туру другого за силою дивізіону Іспанії команда українця на власному полі поступилась балеарцям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 22-й тур

Фуенлабрада – Ібіца – 1:2

Голи: Леон, 45+6 (пен.) – Гольдар, 26, Даво, 73

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Господарі пропустили першими в середині тайму, однак на шостій доданій хвилині зуміли відновити статус-кво. Здобути бодай очко мадридцям не вдалося – по перерві Даво оформив чергову поразку Фуенлабради.

У складі господарів увесь матч провів український форвард Роман Зозуля. Наш легіонер був активним і отримав за свої дії другий найвищий бал у команді (7,1). Ефективнішим за нього був лише автор гола Педро Леон (7,5).

Нагадаємо, Фуенлабрада у Сегунді востаннє вигравала ще 10 жовтня. Після 22-х матчів команда перебуває у зоні вильоту (20 сходинка і 20 очок), відстаючи на 4 пункти від рятівного, 18-го місця.

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