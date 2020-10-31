Зозуля не допоміг Альбасете врятуватись у матчі з Картахеною – "механічний сир" знову наблизився до зони вильоту
У черговому турі другого за силою дивізіону команда українця без шансів програла Картахені. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".
Сегунда, 10-й тур
Картахена – Альбасете – 3:1
Голи: Кастро, 8, 41, Андухар, 32 – Бельтран, 67
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Картахена зняла всі питання щодо переможця матчу ще до перерви. Господарі відкрили рахунок вже на початку зустрічі – Рубен Кастро, отримавши м'яч у куті штафного майданчика, розстріляв ворота Томеу Надаля. В середині тайму Давід Андухар пострілом зі штрафного мало не з середини поля подвоїв перевагу своєї команди. А наприкінці першої сорокап'ятихвилинки гості помилились при створенні штучного офсайду і Кастро оформив дубль.
По перерві Альбасете продовжив переважати у володінні м'ячем, але зміг скористатись цим лише одного разу – в середині другого тайму Ліберто Бельтран отримав сферу у куті штрафного майданчика, обіграв захисника і влучно пробив повз голкіпера.
Наш Роман Зозуля провів на полі увесь матч, був як завжди активний і отримав дуже пристойну оцінку (третю в команді).
Поразка опустила Альбасета на 16 сходинку – в активі "механічного сиру" 9 пунктів після 10-ти матчів.
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