У черговому турі другого за силою дивізіону команда українця без шансів програла Картахені. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 10-й тур

Картахена – Альбасете – 3:1

Голи: Кастро, 8, 41, Андухар, 32 – Бельтран, 67

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Картахена зняла всі питання щодо переможця матчу ще до перерви. Господарі відкрили рахунок вже на початку зустрічі – Рубен Кастро, отримавши м'яч у куті штафного майданчика, розстріляв ворота Томеу Надаля. В середині тайму Давід Андухар пострілом зі штрафного мало не з середини поля подвоїв перевагу своєї команди. А наприкінці першої сорокап'ятихвилинки гості помилились при створенні штучного офсайду і Кастро оформив дубль.

По перерві Альбасете продовжив переважати у володінні м'ячем, але зміг скористатись цим лише одного разу – в середині другого тайму Ліберто Бельтран отримав сферу у куті штрафного майданчика, обіграв захисника і влучно пробив повз голкіпера.

Наш Роман Зозуля провів на полі увесь матч, був як завжди активний і отримав дуже пристойну оцінку (третю в команді).

Поразка опустила Альбасета на 16 сходинку – в активі "механічного сиру" 9 пунктів після 10-ти матчів.

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