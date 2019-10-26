Зозуля на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди – відеоогляд матчу Альбасете – Кадіс

Роман Зозуля став героєм матчу Альбасете – Кадіс, зумівши вже у доданий час здобути таку бажану для свого клубу звитягу.

Іспанія, Сегунда 2019/20, 13 тур

Альбасете – Кадіс – 1:0

Гол: Зозуля, 90+3

Лідер Сегунди Кадіс, який у чемпіонаті виглядає більш ніж переконливо, відірвавшись від найближчого переслідувача аж на 11 очок, їхав у гості до Альбасете за перемогою. Однак команда нашого українця продемонструвала якісний футбол і добре відіграла у захисті.

Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку

Все йшло до логічної нічиєї, допоки своє вагоме слово не сказав Роман Зозуля. На третій доданій хвилині нападник Альбасете замкнув головою подачу Педро Санчеса з правого флангу, чим змусив шаленіти трибуни.

Ця несподівана перемога підняла Альбасете на другу сходинку і принесла 22 очки, Кадіс продовжує лідирувати з 31 пунктом в активі.