toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД

Зозуля на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди – відеоогляд матчу Альбасете – Кадіс

09:20 826 Читать на русском
Зозуля на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди – відеоогляд матчу Альбасете – Кадіс
Роман Зозуля вкотре рятує свою команду / Getty Images

Роман Зозуля став героєм матчу Альбасете – Кадіс, зумівши вже у доданий час здобути таку бажану для свого клубу звитягу.

Іспанія, Сегунда 2019/20, 13 тур

Альбасете – Кадіс – 1:0

Гол: Зозуля, 90+3

Лідер Сегунди Кадіс, який у чемпіонаті виглядає більш ніж переконливо, відірвавшись від найближчого переслідувача аж на 11 очок, їхав у гості до Альбасете за перемогою. Однак команда нашого українця продемонструвала якісний футбол і добре відіграла у захисті.

Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку

Все йшло до логічної нічиєї, допоки своє вагоме слово не сказав Роман Зозуля. На третій доданій хвилині нападник Альбасете замкнув головою подачу Педро Санчеса з правого флангу, чим змусив шаленіти трибуни.

Ця несподівана перемога підняла Альбасете на другу сходинку і принесла 22 очки, Кадіс продовжує лідирувати з 31 пунктом в активі.

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Українці за кордоном Відеоновини Світ Роман Зозуля Роман Зозуля Кадіс Кадіс Альбасете Альбасете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
25
хв
Маріуполь
14:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук