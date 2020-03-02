Зозуля міг опинитись у Вест Хемі – українець пояснив, чому не продовжив кар'єру в АПЛ

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів, як один поєдинок Ліги Європи вплинув на його подальшу кар'єру

"Хотів би знову пережити з іншим результатом матч з Тоттенхемом (у 2014 році – прим. "Футбол 24"). Я забив гол, все йшло добре, але потім вилучення сталося. Підвів команду.

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А перед матчем я зустрічався з керівництвом Вест Хема, вони сказали, що хочуть мене, але після гри, думаю, червона картка їх злякала", – поділився Зозуля в коментарі Профутболу.

Нагадаємо, Зозуля покинув Дніпро у 2016 році, перейшовши до іспанського Бетіса. На разі українець виступає за Альбасете в другому дивізіоні Іспанії.

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