"Україна відзначає річницю Героїв Небесної сотні. Тоді, на зламі 2013 і 2014 року, ми зробили свій вибір. Вибір – крок вперед. До Європи. До цінностей, які ми бажали мати у своєму житті, а не до совкового минулого.

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Люди прийняли сторону просунення вперед. Сотні тисяч людей стали на Майдані, захищаючи й обираючи світле майбутнє. Влада, яка керувала в ті роки Україною, вирішила розігнати Майдан. Нагнавши "Беркут", вони пішли у наступ. Не жаліючи нікого на своєму шляху.

Людей обливали водою, закидали світло-шумовими гранатами. Стріляли. Люди не відступали, стримували все. І стояли до кінця. На жаль, тоді загинуло дуже багато мирного населення. Населення, яке відстоювало своє майбутнє. Шануймо всіх полеглих. Продовжуємо їх справу. Боремось. Не відступаємо", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

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