toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зозуля має пропозицію від СК Дніпро-1, але його пріоритетом залишається Іспанія, – ЗМІ

21 червня 23:18 205 Читать на русском
Зозуля має пропозицію від СК Дніпро-1, але його пріоритетом залишається Іспанія, – ЗМІ
Зозуля у часи виступів за Дніпро / Фото ФК Дніпро

Нападник Роман Зозуля не поспішає повертатися на Батьківщину.

Список претендентів на форварда Альбасете поповнив СК Дніпро-1, інформує Спортивка.

"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його расистом", – журналіст

Новачок УПЛ не проти поповнити свій склад статусним гравцем, однак у Зозулі свої плани. Колишній нападник збірної України хоче залишитися в Іспанії, де виступає упродовж останніх трьох років.

Нагадаємо, раніше у пресі з'явилися чутки про перехід Зозулі до київського Динамо.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші

blog_ava
Історичний подвиг в Україні, акробатичний гол декади та ще 8 головних моментів у кар'єрі Фернандо Торреса
21 червня
5963
Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
30
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук