Зозуля має пропозицію від СК Дніпро-1, але його пріоритетом залишається Іспанія, – ЗМІ

Нападник Роман Зозуля не поспішає повертатися на Батьківщину.

Список претендентів на форварда Альбасете поповнив СК Дніпро-1, інформує Спортивка.

"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його расистом", – журналіст

Новачок УПЛ не проти поповнити свій склад статусним гравцем, однак у Зозулі свої плани. Колишній нападник збірної України хоче залишитися в Іспанії, де виступає упродовж останніх трьох років.

Нагадаємо, раніше у пресі з'явилися чутки про перехід Зозулі до київського Динамо.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші