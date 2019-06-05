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Зозуля: Коли Коломойський втратив Укрнафту, йому стало не до футболу

23:05 106 Читать на русском
Зозуля: Коли Коломойський втратив Укрнафту, йому стало не до футболу
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів про ситуацію із заборгованістю щодо виплати зарплатні в Дніпрі.

"Я домігся розмови з Коломойським, коли переходив у Бетіс. Збори були в Нідерландах, Русол зібрав усіх і сказав: "Хлопці, хороша новина, Ігор Валерійович всім віддасть гроші. Крім Зозулі". Сказав, що зі мною окрема буде розмова.

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Коли контракт з Бетісом вже був на руках, я хотів йому зателефонувати і поставити крапку. У підсумку, через одну людину попросив, щоб він відповів мені. В один день дружина додому привезла Макдональдс, я сиджу, гамбургер їм, і тут дзвінок від Ігоря Валерійовича.

Я виплюнув гамбургер, пішов до кабінету, де wi-fi ловить. Я біля роутера стояв з ним розмовляв. Ну, ми поговорили, він сказав, що, звичайно, мені потрібно йти в Бетіс. Сказав, що гроші всі поверне.

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Весь футбол – це і є політика. У нас президент країни з Донецька – Донецьк рулить, президент з Києва – Київ рулить. Коли все почало змінюватися, у Коломойського забрали Укрнафту, забрали банк, ще якісь заводи. Людині було не до футболу", – сказав Зозуля програмі Бомбардир.

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Теги
Відеоновини Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Українці за кордоном Ігор Коломойський Дніпро Дніпро Бетіс Бетіс
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