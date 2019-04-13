Зозуля та Альбасете будуть судитися з політиком, який назвав українця неонацистом

Нападник Альбасете Роман Зозуля збирається відстоювати свою честь у судах після звинувачень іспанського політика Пабло Іглесіаса.

29-річний український форвард, якого лідер об'єднання іспанських лівих "Подемос-Унідос" назвав неонацистом, спільно зі своїм клубом готує позов до суду, розповіли у програмі El Larguero на радіо Cadena SER. Зозуля особисто звернувся до юристів Альбасете, які допоможуть йому довести справу до суду.

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Представник екс-нападника Динамо та Дніпра Володимир Кузьменко відзначив, що "Пабло Іглесіас повинен займатися власними справами, а Зозуля – сильний хлопець, який присвятить себе футболу попри те, що ця ситуація його засмутила".

Натомість генеральний директор Альбасете Хорхе Буерго підкреслив, що "поведінка Зозулі за 18 місяців у клубі була зразковою, а слова Іглесіаса не відповідають дійсності".

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