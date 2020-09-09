Форвард Альбасете Роман Зозуля не проти повернутись у київське Динамо, в якому робив перші футбольні кроки.

Динамо зацікавлене у поверненні Романа Зозулі до Києва, повідомляє Андрій Шахов-молодший в ефірі SportarenaTV.

Зазначається, що трансфер залежить від двох чинників. По-перше – вихід киян до групового раунду Ліги чемпіонів. Другим фактором стане майбутнє Владислава Супряги у київському клубі.

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Також повідомляється, що Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію і вже контактував із Динамо з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця в Київ, однак переговори можуть поновитись у будь-який момент.

Нагадаємо, Роман є вихованцем Динамо та належав київському клубу до 2011 року, після чого перебрався у Дніпро. Нині форвард виступає у складі іспанського Альбасете.

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