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Зозуля голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди

14:52 355 Читать на русском
Зозуля голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Відбувся матч 12-го туру іспанської Сегунди Фуенлабрада – Альбасете, де героєм поєдинку став український форвард Роман Зозуля.

Сегунда, 12-й тур

Фуенлабрада – Альбасете – 0:1

Гол: Зозуля, 59

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Фуенлабрада приймала Альбасете в рамках 12-го туру Сегунди. Господарі активніше розпочали гру, але захист Альбасете грав надійно.

Перший тайм завершився без голів, а в другій половині зустрічі за справу взявся нападник гостей Роман Зозуля. Українець влучним ударом подарував своїй команді важливі три очки.

Перемога піднесла Альбасете на 7-сходинку турнірної таблиці з 19-ма очками. Фуенлабрада – третя (20 балів).

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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