Зозуля голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди

Відбувся матч 12-го туру іспанської Сегунди Фуенлабрада – Альбасете, де героєм поєдинку став український форвард Роман Зозуля.
Сегунда, 12-й тур
Фуенлабрада – Альбасете – 0:1
Гол: Зозуля, 59
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Фуенлабрада приймала Альбасете в рамках 12-го туру Сегунди. Господарі активніше розпочали гру, але захист Альбасете грав надійно.
Перший тайм завершився без голів, а в другій половині зустрічі за справу взявся нападник гостей Роман Зозуля. Українець влучним ударом подарував своїй команді важливі три очки.
Перемога піднесла Альбасете на 7-сходинку турнірної таблиці з 19-ма очками. Фуенлабрада – третя (20 балів).
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