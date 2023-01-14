"Цей банер був на стадіоні Металіст. Його вивісили фанати харківського клубу. Якщо хтось не знає – то Дніпро та Металіст до війни 2014 року були запеклими ворогами. Ні, навіть не так! Вони ненавиділи один одного.

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Градус пристрастей на стадіоні та поза його межами був такий, що, напевно, льоди Антарктики могли розтанути. На кожній грі ми відчували, яке пекло навколо нас. На кожен матч з Металістом нас супроводжували фанати. Вони зустрічали нас біля бази, палили фаєри, дими та заряджали нас піснями. Ви могли бачити, що відбувалось на трибунах. Яка ненависть була у кожному фанатському заряді! Вони готові були вбивати один одного. Так само фанати харківської команди з неповагою відносились і до футболістів Дніпра.

Але 2014 рік змінив все. Я пам'ятаю, як з'явилась домовленість між всіма "двіжами" про перемир'я. Тоді всі фанати об'єдналися заради перемоги і допомоги. Це, напевно, був історичний момент. Ще ніколи наші фани не те, що не тисли руки один одному, а й стояли на одній трибуні.

І трохи пізніше з’явився цей банер. Який показав, на скільки вороги можуть стати друзями заради того, щоб повстати проти спільного ворога. Дякую вам, хлопці, за таку відзнаку. Бережіть себе. І пишаюсь тим, що знайомий з вами!" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, нині Роман виступає за іспанську команду Райо Махадаонда і продовжує активно займатися волонтерською діяльністю.

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