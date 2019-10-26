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"Зозуля дуже важливий для нас", – голкіпер Альбасете Надаль в захваті від гри українця

12:57 634 Читать на русском
"Зозуля дуже важливий для нас", – голкіпер Альбасете Надаль в захваті від гри українця
Роман Зозуля / Фото з відкритих джерел

Воротар Альбасете Томеу Надаль прокоментував перемогу своєї команди над Кадісом (1:0), яку голом приніс Роман Зозуля.

"Ми змогли виконати все, що нас просив тренер. Кадіс – чудова команда, але ми зіграли краще. Можливо, це був наш найкращий матч сезону. Що стосується Зозулі, то він дуже важливий гравець для нашого клубу.

Зозуля на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди – відеоогляд матчу Альбасете – Кадіс

Я хочу, щоб він завжди був у моїй команді. Роман – той, кого ми дуже любимо", – сказав Надаль у коментарі офіційному сайту ФК Альбасете.

Нагадаємо, саме українець у матчі 13-го туру Сегунди проти беззаперечного лідера чемпіонату Кадіса на третій доданій хвилині приніс своїй команді таку бажану перемогу і підняв Альбасете одразу на другу сходинку турнірної таблиці.

Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Томеу Надаль Томеу Надаль Кадіс Кадіс Альбасете Альбасете
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