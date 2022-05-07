Зозуля другий рік поспіль вилетів із Сегунди – команду українця "поховав" легенда Реала
На жаль, Роман Зозуля став "чорною міткою" свох команд у Сегунді. Фуенлабрада повторила сумну долю Альбасете.
Сегунда, 39 тур
Фуенлабрада – Реал Сосьєдад Б – 1:2
Голи: Булдіні, 45 – Алькаїн, 63, Сола, 90+5
Вилучення: Булдіні, 87 (Ф)
Фуенлабрада програла 6 матчів поспіль і для збереження прописки в Сегунді могла сподіватися лише на диво. Невиграш у цьому матчі означав остаточний виліт. В гості приїхав ще один борець за виживання – молодіжка Реал Сосьєдада під керівництвом легендарного Хабі Алонсо.
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Зозуля залишився у запасі та дивився, як його команда виграла перший тайм завдяки голу Булдіні. По перерві все пішло шкереберть. Алькаїн зрівняв рахунок, а під завісу зустрічі той-таки Булдіні залишив Фуенлабраду в меншості. Реал Сосьєдад встиг вирвати перемогу аж на 5-й компенсованій хвилині і зберігає шанси на виживання.
Зозуля відіграв 15 хвилин, запам'ятавшись лише жовтою карткою. Українець провів відверто скромний сезон і знову вилетів із Сегунди, але зараз це не має значення – усі ми дякуємо Роману за його патріотичну позицію і величезний внесок у боротьбу України проти російських нелюдів!
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