Сегунда, 39 тур

Фуенлабрада – Реал Сосьєдад Б – 1:2

Голи: Булдіні, 45 – Алькаїн, 63, Сола, 90+5

Вилучення: Булдіні, 87 (Ф)

Фуенлабрада програла 6 матчів поспіль і для збереження прописки в Сегунді могла сподіватися лише на диво. Невиграш у цьому матчі означав остаточний виліт. В гості приїхав ще один борець за виживання – молодіжка Реал Сосьєдада під керівництвом легендарного Хабі Алонсо.

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Зозуля залишився у запасі та дивився, як його команда виграла перший тайм завдяки голу Булдіні. По перерві все пішло шкереберть. Алькаїн зрівняв рахунок, а під завісу зустрічі той-таки Булдіні залишив Фуенлабраду в меншості. Реал Сосьєдад встиг вирвати перемогу аж на 5-й компенсованій хвилині і зберігає шанси на виживання.

Зозуля відіграв 15 хвилин, запам'ятавшись лише жовтою карткою. Українець провів відверто скромний сезон і знову вилетів із Сегунди, але зараз це не має значення – усі ми дякуємо Роману за його патріотичну позицію і величезний внесок у боротьбу України проти російських нелюдів!

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