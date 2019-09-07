Зозуля допоміг Альбасете вперше перемогти на виїзді в Сегунді 2019/20 – українець став героєм матчу

Роман Зозуля з Альбасете завітав у гості до Депортіво на матч 4-го туру Сегунди 2019/20. Обидві команди плелися усередині таблиці другого іспанського дивізіону до звітної зустрічі, набравши по 3 очки.

Іспанія. Сегунда 2019/20, 4-й тур

Депортіво – Альбасете – 0:1

Гол: Сусаєта, 76 (пен.)

Вилучення: Фран Гарсія, 83 (А)

Причому свої перемоги вони здобували виключно в рідних стінах, програвши обидва виїзні поєдинки сезону. Матч, як і онлайн-трансляція Депортіво – Альбасете на "Футбол 24", стартував о 17:00 київського часу. Уже на перших секундах Зозуля двічі відмінно поборовся на другому поверсі. В одному з цих епізодів Роман скинув грудьми на партнера, якого, як здалося, збивали у штрафному. Рефері показав, що нічого не було. Перший удар у площину воріт ми побачили аж на 25-й хвилині. Акече закрутив зі штрафного, але Надаль намертво взяв м'яч. Ще крутіше 10-й номер Депора виконав стандарт на 29-й. Могутній удар метрів з 35-и знайшов поперечину.

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Наприкінці першого тайму Зозуля виграв верх, скинув на Олабе, який відкотив під удар Охеді. Тому вже ніхто не заважав, але хавбек Альби пробив над поперечкою. У перші 45 хвилин Зозуля традиційно опинився в топ-5 за набіганими кілометрами (5,5), поступившись лише трьом партнерам, Український форвард віддав 1 ключовий пас, двічі відвойовував володіння на чужій половині, а 2 єдині моменти його команди відбулися за безпосередньої участі екс-дніпрянина. Загалом же Альбасете не вражає – 0 ударів у площину, 1 гольовий епізод і лише трохи більше як 60% точності пасу. Зозуля на цьому фоні як промінчик світла у царстві сірості, але цього було зовсім недостатньо.

У схожому ключі гра продовжилася і після перерви. Депортіво навіть забив, але суддя скасував взяття воріт. Мольєхо пробивав з кількох метрів – голкіпер Альбасете парирував перед собою, а вінгер галісійців не встояв перед спокусою добити з атакою на воротаря. Зозуля знову виграв повітряну дуель, снаряд після контакту з рукою суперника відскочив убік партнера, однак пробити не вдалося. Тут суддя також міг би призначити пенальті, адже Романа ще й за футболку притримали. VAR за кадром не допоміг – арбітр пішов дивитися повтори сам. Справедливість врешті тріумфувала. Сусаєта на 76-й реалізував пенальті, зароблений колишнім форвардом збірної України.

Згодом Зозуля у жорсткій боротьбі з галісійцем ледь не привіз пенальті уже на свої ворота. Публіка вимагала, але як показали повтори, суддя вчинив правильно – гравець Депора дуже вже хотів випросити 11-метровий. На 83-й Альбасете залишився в меншості. Фран Гарсія отримав другу жовту і пішов з поля достроково. Гості втиснулись у свій штрафний майданчик, і ось уже Крістіан Сантос, який вийшов на заміну, залишився на самоті на вбивчій дистанції від воріт, проте його удар пройшовся над воротами. Суддя додав 7 хвилин, тож через VAR та інші зупинки Альбасете довелося пережити пекельний компенсований час.

Акече пройшов правим флангом і виконав ідеальний простріл, та Да Сілва влучив у поперечину. Зозуля на 90+3 заблокував удар рукою на межі штрафного. Акече, як виявилося, зручніше пробивати здалеку – постріл знайшов стінку. Відзначимо, що потужний удар прийняв на себе саме... колишній форвард Динамо, Дніпра і Бетіса. Ось так команда, яка один раз влучила у ворота (та й то з пенальті), здобула свою дебютну перемогу на виїзді в Сегунді 2019/20 і відразу ж піднялася на 7-е місце.