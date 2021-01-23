Сегунда, 22-й тур

Альбасете – Сарагоса – 1:0

Гол: Фостер, 26 (пен.)

Вилучення: Арройо, 82 (А)

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Альбасете перебуває на дні турнірної таблиці, тому команді відчайдушно потрібно хапатись за очки. Такий настрій дав господарям змогу відкрити рахунок вже у першому таймі. Після перерви Сарагоса перехопила ініціативу, але гравці Альбасете не дозволили перемозі вислизнути.

Український форвард господарів Роман Зозуля провів на полі весь поєдинок і отримав середню оцінку від порталу SofaScore.

Попри перемогу, Альбасете залишається на останній сходинці турнірної таблиці Сегунди, у Сарагоси лише на 2 очки більше, але команда розташувалась на 17-му місці.

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