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Зозуля допоміг Альбасете перервати невдалу серію – постраждав інший українець

4 жовтня 23:52 338 Читать на русском
Зозуля допоміг Альбасете перервати невдалу серію – постраждав інший українець
Мякушко та Зозуля зустрілися в Іспанії

Альбасете переміг Алькоркон в 10-му турі Сегунди. Роман Зозуля і Сергій Мякушко вийшли у стартовому складі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, Сегунда. 10-й тур

Алькоркон – Альбасете – 0:1

Гол: Манай, 67 (пен)

В 10-му турі Сегунди Алькоркон приймав Альбасете. У складі обох команд вийшли українці – Сергій Мякушко в господарів та Роман Зозуля в гостей. Вже на 2-й хвилині екс-форвард Дніпра пробив головою – голкіпер був на місці.

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Мякушко вирішив не відставати, але спочатку екс-хавбек Карпат відзначився з негативного боку – в підкаті він завдав травми Фустеру, який змушений був залишити поле. А пізніше Сергій міг забивати – його підступний удар зі штрафного не без проблем парирував голкіпер Альбасете. Наступна спроба Мякушка була неточною. Обидві команди були не надто активними в першому таймі, тому 0:0 – логічний підсумок половини гри.

В дебюті другої 45-хвилинки знову головою пробивав Зозуля – воротар виручив Алькоркон. Гра продовжувала проходити в доволі спокійному темпі, а на 62-й хвилині був замінений Сергій Мякушко. Оцінка українця від Sofa Score – 6,3 (один з найнижчих балів в команді).

А вже за 3 хвилини арбітр призначив пенальті за гру рукою в штрафному майданчику Алькоркона – VAR вирішив долю епізоду. До слова, скидка йшла саме на Романа Зозулю. Рей Манай пробив влучно та вивів Альбасете вперед. Цей гол в підсумку став переможним для Зозулі та компанії, хоча господарі і влаштували щось схоже на фінальний штурм. Наш нападник отримав від Sofa Score оцінку 6,8 – середню в команді.

Альбасете виграв вперше за 3 матчі та набрав 16 очок (4 місце). Алькоркон залишився на 10-й позиції (12 пунктів).

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Теги
Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Сергій Мякушко Сергій Мякушко Головне Алькоркон Алькоркон
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