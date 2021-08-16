Сегунда 2021/22, 1-й тур

Фуенлабрада – Тенеріфе – 1:2

Голи: Мула, 67 – Бермехо, 5, Корредера, 90+4

Тенеріфе вийшов вперед у рахунку вже на 5 хвилині – Бермехо класно обіграв захисника, обробив м'яч та пробив повз голкіпера. Перший тайм залишився за господарями, а Фуенлабрада на 57 хвилині зробила подвійну заміну – на полі з'явився Роман Зозуля. Через 10 хвилин це принесло результат – Мула точним ударом поцілив у ближній кут. Але іншої думки був Корредера, який вирвав перемогу для Тенеріфе на 4 компенсованій хвилині.

Вест Хем у божевільній перестрілці з шістьма голами здобув перемогу над Ньюкаслом – Ярмоленко зіграв 4 хвилини

Щодо Зозулі, то українець отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди – 6,8 (найвищий бал – 7,2). Українець відіграв 33 хвилини, за які встиг здійснити одну вдалу спробу дриблінгу, точність його пасів склала 78%. Також Роман виграв дві боротьби за м'яч, а також 2 з трьох повітряних дуелей.

Тоттенхем переміг Ман Сіті: Санту дебютував без сюрпризів, Менді зміцнює позиції Зінченка, а "містянам" потрібен Кейн