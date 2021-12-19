Фуенлабрада та Ов'єдо розійшлися миром в 21-му турі Сегунди. Роман Зозуля вийшов на заміну, але не допоміг вирвати перемогу.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 21 тур

Фуенлабрада – Ов'єдо – 0:0

Цей матч був дебютним для Серхіо Пеллісера на посаді головного тренера Фуенлабради. Суперником став Ов'єдо – середняк турнірної таблиці, який бореться за плей-офф. Голів уболівальники так і не побачили – 0:0.

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Фуенлабрада довела безвиграшну серію в чемпіонаті до 12-ти матчів і завершила перше коло в зоні вильоту – 19 місце, 20 очок. Ов'єдо йде 8-м – 29 балів.

Роман Зозуля вийшов на 64-й хвилині замість Педро Леона, який свого часу виступав за мадридський Реал. Українець одного разу пробив по воротах, але цей удар був неточним. 6.7 від Sofa Score – одна з найнижчих оцінок у команді.

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