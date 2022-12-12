"Я спілкуюсь з дуже багатьма волонтерами, військовими та просто людьми. І все частіше помічаю, що багато хто применшує своє значення. Є люди, які не перебувають на фронті, але в тилу роблять дуже багато речей, які наближають перемогу. Є ті, хто не перебуває в Україні, але 24/7 готовий допомагати. І більшість з цих людей кажуть, що те, що вони роблять – це мінімум і не варте уваги...

Зозуля офіційно знайшов собі новий клуб

Друзі, хочу Вам сказати одне: будь-яка допомога – це вже внесок. Людина, яка вранці не випила кави, та зробила на ці гроші донат – наблизила перемогу. Хлопчина, який просто підвіз гуманітарний вантаж, бо його подружка-волонтер попросила – наближає нашу перемогу. Кожен крок, який ви робите з будь-якою допомогою нашим військовим та Україні – важливий.

Запам’ятайте, що ви всі – маленькі деталі величезного ланцюга під назвою Україна. І я вдячний Вам за допомогу. Матеріальну, фізичну, гуманітарну, або інформаційну. Разом ми – Народна Армія", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, декілька днів тому Роман знову працевлаштувався після тривалої перерви, підписавши контракт до кінця сезону з третьоліговою командою чемпіонату Іспанії Райо Махадаонда.

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