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"Зозуля, ти – нацист": українець вкотре постраждав від іспанських вболівальників

14:55 1440 Читать на русском
"Зозуля, ти – нацист": українець вкотре постраждав від іспанських вболівальників
Роман Зозуля / Marca

Форвард Альбасете Роман Зозуля знову став жертвою цькування з боку іспанських фанатів.

Професійна футбольна ліга відправила Комітету федерації футболу Іспанії звіт про образливі пісні на адресу Романа Зозулі на двох матчах Ла Ліги, повідомляє Eldigitalalbacete.

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Перший інцидент трапився під час матчу Осасуна – Реал Сосьєдад 22 грудня. У протоколі арбітра зазначено, що на 6-й хвилині матчу близько 400 місцевих уболівальників протягом 10 секунд хором співали: "Зозуля, ти – нацист". Інша частина уболівальників зустріла ці скандування свистом, більше вони не повторювалися. Матч не припиняли.

Другий епізод зафіксовано 5 січня на матчі Реал Сосьєдад – Вільяреал. Аналогічні скандування були від групи з близько 800 уболівальників на 13-й хвилині. Матч також не зупиняли.

Нагадаємо, в першому таймі скандального матчу Райо Вальєкано – Альбасете з трибун лунали образливі вигуки на адресу Романа Зозулі, що змусило арбітра Хосе Лопеса двічі призупинити гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

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