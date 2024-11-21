"Ранок сьогодні в Дніпрі. Перша міжконтинентальна ракета. Чи це страшно? Так! Але не від того, що вона летить і розділяється на купу важких головок, а через думку про те, що ця хрінь летить на мирне і густонаселене місто. А знаючи нашого ворога, немає сумнівів, що таке лайно може прилетіти по житлових районах.

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Чи буде реакція від світових лідерських держав? Ні! Ми як завжди, в першу чергу, повинні розраховувати тільки на себе. На власні сили. На наше військо незламне. На людей, які готові не зупинятись у своїй допомозі. Тому, друзі, хто не втомився – зробіть донат. Бо з кожним днем стає все важче", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, зранку, 21 листопада, російська армія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж". Унаслідок удару у місті пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю, промислове підприємство та будинки містян. Троє людей дістали поранення.

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