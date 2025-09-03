У середу, 3 вересня, Атлетік опублікував заяву, в якій пояснив весь процес, що призвів до того, що Емерік Ляпорт не був вчасно зареєстрований.

Атлетік повідомив, що ФІФА відхилила запит Іспанської федерації футболу (RFEF), яка запросила винятковий сертифікат на трансфер.

Трансфер Ляпорта в Атлетік був скасований – Аль-Наср надіслав документи із запізненням

Угода з Аль-Насром і 31-річним центральним захисником була досягнута 1 вересня, в день закриття трансферного вікна. Іспанський клуб подав документи на платформу ФІФА TMS (Transfer Matching System), але не зміг надати всі необхідні документи "через зовнішні фактори, що знаходяться поза його контролем".

Після цього втрутилася RFEF і спробувала врегулювати ситуацію, запросивши у Саудівської федерації футболу (ФІФА) міжнародний трансферний сертифікат, щоб Ляпорт міг бути зареєстрований Атлетіком в іспанській лізі. Цього середи RFEF повідомила клуб з Більбао електронною поштою про відмову ФІФА видати такий сертифікат.

Попри це, Атлетік заявив, що працює над "задоволенням побажань усіх трьох сторін" і вивчає "всі можливості".

