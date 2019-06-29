Зотько тренується з Ворсклою

Захисник Льєйди Іван Зотько перебуває на зборі з полтавською Ворсклою.

Полтавська Ворскла проходить літній збір у Туреччині. За інформацією Betnews365, разом з командою тренується захисник Іван Зотько.

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Наприкінці червня у футболіста завершується контракт з представником Сегунди Б Льєйдою. Перед цим він виступав за Валенсію Б та Ельче.

Раніше хавбек "зелено-білих" В'ячеслав Шарпар заявив, що Ворскла шукає йому новий клуб.