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Зотько тренується з Ворсклою

12:16 271 Читать на русском
Зотько тренується з Ворсклою
Іван Зотько / ФК Ельче

Захисник Льєйди Іван Зотько перебуває на зборі з полтавською Ворсклою.

Полтавська Ворскла проходить літній збір у Туреччині. За інформацією Betnews365, разом з командою тренується захисник Іван Зотько.

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Наприкінці червня у футболіста завершується контракт з представником Сегунди Б Льєйдою. Перед цим він виступав за Валенсію Б та Ельче.

Раніше хавбек "зелено-білих" В'ячеслав Шарпар заявив, що Ворскла шукає йому новий клуб.

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