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Зотько розповів, чому не заграв у Валенсії

06:30 447 Читать на русском
Зотько розповів, чому не заграв у Валенсії
Іван Зотько / ФК Валенсія

Захисник Олімпіка Іван Зотько пригадав період свого перебування у Валенсії.

"У другому своєму сезоні перебування в Валенсії я відіграв 14 ігор і мені залишалося провести всього 1 матч, для того щоб моя угода з клубом була продовжена автоматично. Але саме в цей час я поїхав на матчі молодіжної збірної, де добре виступив і навіть забив 2 голи.

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Я був впевнений, що мені запропонують продовжити контракт. Але на зустрічі зі спортивним директором Валенсії мені повідомили, що на моїй позиції керівництво вирішило зробити ставку на свого вихованця з іспанським паспортом", – цитує Зотька офіційний сайт Олімпіка.

Після Валенсії українець виступав за Ельче та Льєйду.

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Теги
Валенсія Валенсія Олімпік Олімпік Іспанія Іван Зотько Іван Зотько
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