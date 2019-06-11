Зотько покине іспанську Льєйду, захисник може повернутись в Україну, – ЗМІ

Український захисник Іван Зотько влітку, ймовірно, змінить клуб.

У 23-річного футболіста закінчується контракт з іспанською Льєйдою, Зотько отримає статус вільного агента та може повернутись в УПЛ, повідомляє Betnews365.

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Нагадаємо, Зотько перебрався до Іспанії влітку 2016-го року з Металіста, центральний захисник виступав за дубль Валенсії та Ельче, а з зими цього року українець грає за Льєйду.

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За півроку, проведеному у клубі з третього за силою дивізіону Іспанії, Зотько зіграв у 8-ми матчах, загалом провівши на полі 466 хвилин, результативними діями не відзначався.