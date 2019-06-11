Зотько покине іспанську Льєйду, захисник може повернутись в Україну, – ЗМІ

Євро-2020 — 21:25 516
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Динамівець зробив собі історичний подарунок – найкращий у матчі відбору Євро-2020 проти гравця Шахтаря і рекорди
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Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019Збірна України U-21 — 20:21 6067
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Шахтар сьогодні може офіційно представити нового наставника – відомий термін контрактуУкраїна — 16:46 2860