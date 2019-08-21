Зотько назвав причину повернення з Іспанії в чемпіонат України

Новачок Олімпіка Іван Зотько розповів про повернення в Україну і оцінив досвід виступів в Іспанії.

"У мене закінчився контракт з Ельче і я вирішив приїхати в Україну. Тут мені надійшов дзвінок від тренера "олімпійців" Жуліо Сезара. Ми зочно були знайомі, він говорив, що бачив, як я тренувався в складі Ельче. Після розмови з ним погодився підписати контракт з Олімпіком.

Зотько підписав контракт з Олімпіком

З керівництвом Ельче сталася не дуже хороша ситуація. Були варіанти продовжити кар'єру в Сегунді, але мені хотілося пограти в Україні. Мене це не лякало. Навпаки, матчі УПЛ дивляться багато фахівців, тут можна бути на очах у тренерського штабу національної збірної України. Це був головний фактор того, щоб грати в нашій Прем'єр-лізі.

В Іспанії більш технічний футбол. Навчився більше грати низом в пас, бачити поле. Там, звичайно, грають, щоб насолоджуватися футболом.

"Це буде велике підсилення", – Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка

Відставка Жуліо Сезара? У мене вже був подібний досвід. Коли переходив з Валенсії в Ельче, через два тижні теж звільнили тренера, який мене запрошував в команду. Потім така ж ситуація сталася, коли переходив з Ельче в Льєду. І ось тепер майже така ж історія", – сказав Зотько в інтерв'ю КОМАНДІ 1.