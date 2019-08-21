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Зотько назвав причину повернення з Іспанії в чемпіонат України

18:22 296 Читать на русском
Зотько назвав причину повернення з Іспанії в чемпіонат України
Іван Зотько / фото із соцмереж

Новачок Олімпіка Іван Зотько розповів про повернення в Україну і оцінив досвід виступів в Іспанії.

"У мене закінчився контракт з Ельче і я вирішив приїхати в Україну. Тут мені надійшов дзвінок від тренера "олімпійців" Жуліо Сезара. Ми зочно були знайомі, він говорив, що бачив, як я тренувався в складі Ельче. Після розмови з ним погодився підписати контракт з Олімпіком.

Зотько підписав контракт з Олімпіком

З керівництвом Ельче сталася не дуже хороша ситуація. Були варіанти продовжити кар'єру в Сегунді, але мені хотілося пограти в Україні. Мене це не лякало. Навпаки, матчі УПЛ дивляться багато фахівців, тут можна бути на очах у тренерського штабу національної збірної України. Це був головний фактор того, щоб грати в нашій Прем'єр-лізі.

В Іспанії більш технічний футбол. Навчився більше грати низом в пас, бачити поле. Там, звичайно, грають, щоб насолоджуватися футболом.

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Відставка Жуліо Сезара? У мене вже був подібний досвід. Коли переходив з Валенсії в Ельче, через два тижні теж звільнили тренера, який мене запрошував в команду. Потім така ж ситуація сталася, коли переходив з Ельче в Льєду. І ось тепер майже така ж історія", – сказав Зотько в інтерв'ю КОМАНДІ 1.

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Олімпік Олімпік Іван Зотько Іван Зотько Жуліо Сезар Жуліо Сезар
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