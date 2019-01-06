Зотько може продовжити кар'єру в третій лізі Іспанії

Захисник Ельче Іван Зотько отримав чимало варіантів продовження кар'єри. У послугах українця зацікавлена, зокрема, Льєйда, яка лідирує у третьому іспанському дивізіоні.

Лідер однієї з груп Сегунди B Льєйда зацікавлена у підписанні захисника Ельче Івана Зотька. 22-річний українець, найімовірніше, змінить клуб вже у січні, а Льєйда – один з головних претендентів на гравця, повідомляє Onda Cero.

Раніше спортивний директор Ельче заявляв, що Зотько покине команду взимку. Очікується, що український захисник та клуб домовляться про дострокове розірвання угоди, яка завершується влітку.

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Льєйда пропонує українцю контракт на півроку з можливістю продовження ще на 2 сезони у випадку виходу команди в Сегунду. Також Зотьком цікавляться ще декілька іспанських клубів, а ще захисник отримав пропозиції з Данії та Польщі.

Зотько став гравцем Ельче на початку січня 2018 року, проте провів в поточному сезоні лише 3 матчі в усіх турнірах. Раніше захисник виступав за Металіст та дубль Валенсії.