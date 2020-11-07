"Вкотре луганці пропускають у Лізі Європи швидкі голи. Після цього ситуація змушує Зорю розкриватися, вона йде вперед, розкривається і знову пропускає.

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І якщо Динамо у грі з Барселоною, пропустивши перший гол, терпіло і чекало свого шансу, щоб забити, то Зоря не чекає і вибирає варіант відразу знову бігти в атаку. Це її право. Але на рівні Ліги Європи помилки, яких можна припуститися в УПЛ, не проходять, і за них луганців у єврокубках карають.

У Зорі є труднощі з оборонними побудовами. І це стосується не тільки захисників, а й півзахисників, які при схемі ромба не так ефективно грають на оборону, як, наприклад, це робили півзахисники Шахтаря у матчі з Реалом чи Інтером. Крім того, луганці відчували великі проблеми з персональною опікою у своєму штрафному, гравці АЕКа весь час опинялися наодинці перед воротами Шевченка.

У матчах, що залишилися у Лізі Європи Зорі треба грати за свою честь і рейтингові очки для України в таблиці коефіцієнтів УЄФА", – сказав Пятенко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Зоря після 3-х турів перебуває на дні турнірної таблиці своєї групи у другому за силою єврокубковому турнірі, не здобувши поки жодного очка.

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